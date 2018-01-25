AÖF sınav sonuçları için sabırsız bekleyiş! 2018 AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

Bu hafta birçok öğrencinin başlıca gündemi AÖF final sonuçları. Açık Öğretim Fakültesi final sınavları tamamlandı herkesin gözü sonuçlarda... Tüm ilgi Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden açıklanacak AÖF sonuçlarında. Her sene aynı dönemde gerçekleşen AÖF final sınavlarının ardından Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları bekleniyor. AÖF sonuçları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrenci okuyor. 2018 Güz dönemin final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını merak ediyor. AÖF öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. AÖF öğrencileri heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor. Anadolu Üniversitesi henüz güz dönemi final sınavı sonuçlarını duyurmuş değil. Öğrencilerin sınav sonucu beklentisi gün geçtikçe artıyor. Sosyal medya ve forumlar üzerinden AÖF sınav sonuçları konusu gün geçtikçe daha fazla konuşuluyor. AÖF sınav sonuçlarını haberimizde bulunan linkten açıklandığı anda öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA!

Açıköğretim her insanın kendi öğrenme hızında eğitim görmesini sağlar. Yüz yüze eğitimde gerekli olan barınma, konaklama, ulaşım ve beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır. Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için öğrencilerin internet bağlantısı olan her yerden 7/24 erişim olanağı vardır.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

ÖĞRENCİLERİN TWİTTER TEPKİLERİ…

Yirmi kere sisteme girdim. Açıklansın artık şu #AÖF — Arzu çiydem (@arzuciydem) 24 Ocak 2018

Aöf sanırım bu dönem sınav sonuçlarını açıklamama kararı aldı — Yazar Çizer (@borabayrak) 24 Ocak 2018

aöf açıkla artık şu sınav sonuçlarını minik kalbimin dayanacak gücü kalmadı.. — mutlu karaca (@mtlkrc) 24 Ocak 2018