AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçlarında…

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce AÖF öğrencisi emeklerinin karşılığında kaç puan aldıklarını merak ediyor ve AÖF sınav sonuçları konusunda aramalar yapıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. AÖF final sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak, kontrol etmek için aşağıdaki link üzerinden giriş yapabilirsiniz…
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF NEDİR?
Uzaktan öğretim, “öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan” çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.
2015-2016 öğretim yılında “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Sağlık Yönetimi”, “Sosyal Hizmet” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programları yeni açılmıştır.