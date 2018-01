AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçlarında…

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri geçtiğimiz hafta sonu AÖF final sınavlarında ter döktü. AÖF final sonuçlarını bekleyen öğrenciler şimdi, Anadolu Üniversitesi'nin AÖF final sonuçlarını ne zaman açıklayacağını araştırıyor. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçlarının açıklanacağı resmi tarih belli mi?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce AÖF öğrencisi emeklerinin karşılığında kaç puan aldıklarını merak ediyor ve AÖF sınav sonuçları konusunda aramalar yapıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. AÖF final sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak, kontrol etmek için aşağıdaki link üzerinden giriş yapabilirsiniz…

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF NEDİR?

Uzaktan öğretim, “öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan” çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

2015-2016 öğretim yılında “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Sağlık Yönetimi”, “Sosyal Hizmet” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programları yeni açılmıştır.