ATA AÖF sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama linki…

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler ATA AÖF final sonuçlarını bekliyordu ve ATA AÖF sonuçları Atatürk Üniversitesi'nin sitesi üzerinden ilan edildi. ATA AÖF sonuçlarını öğrenmek için haberimizdeki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. İşte ATA AÖF final sınavı sonuçları ve detaylar...

Öğrenciler günlerdir ATA AÖF final sonuçlarını bekliyordu ve sonunda müjdeki haber geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin geçtiğimiz haftalarda girdikleri ATA AÖF sonuçları açıklandı. ATA AÖF sonuçları kısa süre önce “http://www.ataaof.edu.tr” adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA

ATA AÖF final sonuçlarınızı aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz. Sorgulama ekranına giriş yapmak için gerekli panel giriş şifreniz ve kullanıcı adınızı girmeniz gerekmektedir.

ATA AÖF SONUÇLARI

Yarıyıl Sonu Sınavı sonuçları açıklanmıştır. — ATA_AÖF (@ATA_AOF) 28 Ocak 2018

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

ATA-AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, daha önce soru cevaplara göre afaki puan hesaplaması yapan ve açıklanan sonuçlarda yanlışlık olduğunu düşünen adaylar, itiraz için müracaatta bulunabilecek.Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yapılabilecek. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırıldıktan sonra ilgili öğrenciye bildirilecek.Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecek.

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan'da sınav yapılmaktadır.