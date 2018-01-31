Bakan Yılmaz: Öğrencilerimize tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtmayı planlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesini için öğrencilere tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtmayı planladıklarını söyledi.

Türk Eğitim Derneği (TED), 90. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir resepsiyon düzenledi.

“EK DERSLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılında toplam 65 bin 793 okulda, 1 milyon 61 bin 989 öğretmen ile toplam 18 milyona yakın öğrenciye eğitim verildiğini kaydederek, 2018 yılında Merkez Hükümet Bütçesinden eğitime 134 milyar 727 milyon lira ayrıldığını ifade etti. Yılmaz, milli gelirin yüzde 6.2’sinden fazlasının eğitime ayrıldığını belirtti. Tüm okullarda tam gün eğitime geçilmesi için okul ve ek derslik yapımının sürdüğünü açıklayan Yılmaz, “İkili öğretime 2019 yılının sonuna kadar son vermek istiyoruz. İhtiyacımız olan derslik sayısı 58 bin. Şu anda 40 binin üzerinde derslik yapımı da devam ediyor” diye konuştu.

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TABLET YERİNE KLAVYELİ BİLGİSAYAR

Eğitimde teknolojinin de önemine değinen Yılmaz, “Kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesini teminen öğrencilerimize tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtmayı planlıyoruz. Ayrıca öğrencilerin düzenli olarak okula devam etmesi için Şartlı Eğitim Yardımını başlattık. Annelere şunu söylüyoruz, evlatlarınızı düzenli olarak okullara gönderirseniz, her gönderdiğiniz erkek evlat için ilkokulda 35 lira, kız evlatlar için 40 lira. Ortaöğretime, liselere gönderirseniz erkekler için 50 lira, kızlar için 60 lira ödeyeceğiz. Bu ana kadar annelerin hesabına yaklaşık 6 milyar lira para aktardık” ifadelerini kullandı.

İHA