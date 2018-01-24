DGS ne zaman yapılacak? DGS sınav başvuruları için ÖSYM’nin verdiği tarih…

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve binlerce üniversite öğrencisinin bir üst programa geçmek için ter döktüğü DGS'nin bu sene yapılacak sınavının başvuruları ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı için başvuru yapacak öğrenciler DGS başvuru tarihlerini merakla araştırıyor. İşte ÖSYM'nin DGS için verdiği tarihler...

Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? DGS’ye girecek öğrencilerin merakla cevap aradığı soru Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri ve sınavın hangi gün yapılacağı. DGS’nin başvuru tarihleri ve sınav tarihleri ÖSYM’nin sınav takviminde belli oldu. İşte DGS başvuru ve sınav tarihi…

DGS NE ZAMAN?

DGS'nin başvuru tarihleri 16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak. DGS'ye girmeye hak kazanan öğrenciler için sınav 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 2 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

-Ön Lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

-Onaylı transkript (not dökümü – 2 suret, 1 sureti onaylı)

-Onaylı ders içerikleri (2 suret, 1 sureti onaylı)

-6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir)

-Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak.)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı görülmek koşulu ile)

-2018-DGS sonuç belgesinin internet çıktısı

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olan öğrenciler, o yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları, aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilenler DGS'ye başvurabilirken, açık öğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramamaktadır. Adaylar, TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin kendi internet sitesinden sınav giriş belgelerini alabilirler.