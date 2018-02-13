e-Müfredat işlemleri: MEBBİS ve e-Okul öğretmen girişi hakkında merak edilenler…

e-Müfredat nedir? e-Müfredat'a nasıl giriş yapılır? Önce pilot bölge olarak Ankara'da gerçekleştirilen, sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile tüm Türkiye'de kullanıma sunulan e-Müfredat, son günlerde sistem sıkıntısı nedeniyle gündemde yer alıyor. Peki e-Müfredat şu an aktif mi? MEBBİS öğretmen girişi ve e-Okul öğretmen girişi nasıl yapılır?

Birçok öğretmen E-Müfredat neden açılmıyor sorusuna cevap arıyor. Peki, E-Müfredat ile ilgili son durum nedir? E-Müfredata giriş yapamayan öğretmenler, konuyla ilgili çözüm arayışlarına devam ederken e-Müfredat hakkında Google aramaları gündemdne düşmüyor. e-Müfredat’ta yaşanan sorun devam ederken E-Müfredat sisteminde yaşanan giriş ve modül kullanım problemleri hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi açıklama yapılmadı.

E-MÜFREDAT’A NASIL GİRİLECEK?

MEBBİS şifrenizi “https://mebbis.meb.gov.tr” adresine girerek “Şifremi Unuttum” bölümünden öğrenebilirsiniz veya MEBBİS sistemine girerek değiştirebilirsiniz. Ya da E-Müfredat sisteminde “Şifremi Unuttum” sayfasına girerek “MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü” linkini tıklayarak ta işlemlerinizi yapabilirsiniz. Özel okul çalışanları “Kullanıcı Adını Giriniz” bölümüne T.C. Kimlik numaralarını, “Şifrenizi Giriniz” bölümüne e-Okul şifrelerini gireceklerdir. Bu işlemlerden sonra aşağıdaki ana sayfaya ulaşılır. Burada yapılması gereken “Yıllık Plan” yazan düğmeye basarak veya sol taraftaki menüden “Yıllık Plan” seçeneğini işaretleyerek sisteme giriş sağlanmasıdır.

E-MÜFREDAT AÇILMIYORSA NE YAPILACAK?

MEB’e bağlı tüm okullarda görevli yönetici ve öğretmenler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden, adı geçen yönergeler hükümleri ve ekleri takvime göre yürütmeleri gerekecek. Ancak, söz konusu Yönergelerde geçen e-Kurul ve Zümre Modülü Ankara ilinde il ve ilçe olarak tümünde, eğitim kurumu düzeyinde ise bazı ilçeleri kapsamında http://e-mufredat.meb.gov.tr adresindeki Yıllık Plan Modülü üzerinden pilot uygulama ile hizmete sunulmuştur. Sistemin tüm eğitim kurumlarına yaygınlaştırılabilmesi için bir dizi hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması, kademeli olarak sisteme giriş yapılmasının sağlanması, sistemin teknik ve idari yönetimi ile sistem üzerindeki yük testinin izlenmesi ve sonucuna göre tüm illerimizin sisteme dâhil edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, söz konusu modül 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içinde; öncelikle pilot uygulamanın yapıldığı Ankara ilinde il, ilçe ve eğitim kurumları; Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Giresun ve Kırşehir illerinde ise eğitim kurumları hâriç il ve ilçe düzeyinde kullanılacak, gerekli görülen hizmet içi eğitim çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak, pilot uygulamalar genişletilecek, eğitim kurumu/ilçe/il düzeyinde sistemin teknik ve idari yönetimi ile yük testi izlenecek, ilerleyen zaman dilimi içinde tüm eğitim kurumlarımız sisteme dâhil edilmiş olacaktır.

Henüz sisteme giriş yetkisi bulunmayan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz ile eğitim kurumlarımız sistem üzerinden yapmaları gereken iş ve işlemlerini, sisteme giriş yetkileri verilinceye kadar yapılageldiği şekilde yürüteceklerdir .

Yönetici ve öğretmenlerimize önemle duyurulur.