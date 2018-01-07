E Okul çöktü mü? E-Okul VBS giriş neden yapılamıyor? Kapalı mı?

E okul giriş sitemi ile notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler sisteme giriş yapamıyor. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi çöktü mü soruları sosyasl medya üzerinde yankı buldu. Güncel not ve devamsızlık bilgilerini e okul VBS girişi yaparak öğrenmek isteyenler sisteme girmekte zorlanıyor. Peki neden açılmıyor?

Genellik le dönem sonlarında meydana gelen e Okul girişi yapılamama problemi yine baş gösterdi. Öğrenciler e Okul kapalı mı, neden girilemiyor ve çöktü mü sorularının yanıtlarını arıyor. Velilerin de giriş yapabildiği sisteme saat 22.00’dan itibaren giriş zorluğu yaşanıyor. Veli Bilgilendirme Sistemi olan e Okul çöktü mü? Kapalı mı? İşte tüm detaylar…

E-OKUL ÇÖKTÜ MÜ?

E-Okul VBS ekranında dönem sonlarında yoğunluk nedeni ile giriş sıkıntısı yaşanabilmektedir. Yoğunluğun azalması ile birlikte sitemin eski durumuna gelmesi bekleniyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS’nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

DİKKAT! SAHTE UYGULAMAYLA BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'dan uyarılar geldi. Mobil uygulama mağazalarında yer alan sahte uygulamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Sayan, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Mobil uygulama mağazalarında vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde etmeye yönelik olarak bazı uygulamalar yer almakta. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamadan 32'sinin sahte olduğunu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiğini tespit ettik. İsmi SGK, HGS, E-Okul olan sahte uygulamalardan 32'sinin vatandaşların verilerini alabildiğini tespit ettik ve bu uygulamalar kurulum esnasında gereksiz izin istemekte, kişisel verilere ulaşabilmekte. Bir diğer sahtecilik uygulaması da bankacılık uygulamalarında görülüyor. Kişilerin SMS bilgisine kadar erişim izni alan sahte uygulamalar bankacılık uygulamalarındaki bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerine ulaşmasına yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız sadece bilenen mecralardan bu uygulamaları indirmeli, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için ise indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine bakması gerektiği konusunda uyarmak istiyorum.”

ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.