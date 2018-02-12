e-Okul giriş: Ders programı, devamsızlık bilgisi detayları… İşte e-Okul Öğretmen girişi, Veli Bilgilendirme Sistemi

Öğrencilerin ve velilerin güncel eğitim öğretim bilgilerini kontrol edebilecekleri bir portal olan e-Okul sistemi için öğrencilerin ve velilerin araştırmaları sürüyor. Ders programı, okul devamsızlıkları gibi bilgilerin güncel olarak yer aldığı e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için giriş detayları haberimizde. İşte detaylar...

e-Okul giriş sistemi aracılığıyla not ve devamsızlık sorgulama sayfasına ulaşan öğrenciler ve veliler okula gitmeye gerek kalmadan güncel bilgileri edinilebiliyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi internet üzerinden not, devamsızlık bilgileri gibi bilgilerin yanında güncel ders programı gibi verileri edinebiliyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi için haberimizdeki bağlantıyı kullanabilirsiniz…

Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL SİSTEMİ DETAYLARI

e-Okul giriş sayfasına girildiğinde iki bölüm bulunuyor: Yönetim Bilgilendirme Sistemi ve Veli Bilgilendirme Sistemi. Öğrenciler ve veliler Cuma günü, Veli Bilgilendirme Sisteminde tüm sonuçları görebilecek. Devamsızlık konusunda ise MEB uyarıda bulundu: İkinci dönem devamsızlık kaldığı yerden devam edecek. Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.