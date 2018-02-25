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E Okul giriş: Devamsızlık bilgileri öğrenme! İşte e-Okul VBS sistemi öğrenci, öğretmen, veli girişi…

E Okul sistemine giriş yaparak öğrenci hakkında bir çok bilgiye erişilebiliyor. Öğretmenlerin girdiği yazılı notlarını ve devamsızlık bilgilerini anında öğrenmek isteyen veliler e-Okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır araştırıyor. İşte e-Okul giriş ayrıntıları...

android-time 16:49 25 Şubat 2018
Haberler Eğitim
E Okul giriş: Devamsızlık bilgileri öğrenme! İşte e-Okul VBS sistemi öğrenci, öğretmen, veli girişi…
E Okul sistemine giriş yaparak öğrenci hakkında bir çok bilgiye erişilebiliyor. Öğretmenlerin girdiği yazılı notlarını ve devamsızlık bilgilerini anında öğrenmek isteyen veliler e-Okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır araştırıyor. İşte e-Okul giriş ayrıntıları...

Öğrencilerin ve velilerin gözü e okul’da yer alan bilgilerde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci ve velilere kolaylık sağlıyor. Öğretmenleri e-Okul sistemi üzerinden paylaştığı bilgiler öğrenci veliler tarafından kolaylıkla görülebiliyor. E Okul sistemine herhangi bir web tarayıcısı üzerinden veya akıllı telefon uygulamasından giriş yapılabiliyor. İşte detaylar…

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız. Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No', ‘Öğrenci Okul No' ve ‘Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş' seçeneğine tıkayınız.

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