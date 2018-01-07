e Okul giriş sistemi: Sınav notları, devamsızlık bilgileri! İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi detayları…

e Okul giriş sistemi üzerinden öğrenciler birçok güncel bilgiye ulaşabiliyor. Fakat sisteme girişte dönem sonlarında yoğunluk nedeni ile aksamalar olabiliyor. e Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yaparak öğrencilerin en güncel eğitim bilgilerine ulaşmak isteyen veliler ve öğrenciler e Okul konusunda Google üzerinde araştırmalar yapıyor. Devamsızlık bilgileri ve yazılı sonuçları bu noktada en çok merak edilen konular arasında başı çekiyor. İşte e-Okul'a dair detaylar...

e-Okul VBS giriş ekranı üzerinden öğrencinizin notlarını görüntüleyebilir devamsızlık bilgilerini sorgulayabilir, takdir ve teşekkür puanlarını hesaplayabilirsiniz. Yarıyıl tatili yaklaşırken milyonlarca öğrenci E okul sistemine giriş yaparak ikinci yazılı sonuçları ve devamsızlık bilgisini öğrenebiliyorlar. İşte e okul VBS giriş hakkında ayrıntılı bilgiler…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

e-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan “https://eokulyd.meb.gov.tr/” adresine girmek ve ardından sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi bölümündeki istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurmak gerekmektedir. Sağ kısımda bulunan “Öğrenci T.C. Kimlik Numarası” ve “Öğrenci Okul Numarası” bilgisini doğru girdikten sonra ikinci aşama ekrana gelecektir.

ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

BU BİLGİLER e-OKUL'DA

Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.