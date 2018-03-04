E Okul giriş sistemi: Yazılı notları ve devamsızlık sorgulama! e-Okul VBS sisteminden en güncel bilgiler…

Öğrenciler sınavlar yapıldıkça e Okul girişi yaparak notlarını öğrenmek istiyor. Ayrıca veliler de e Okul VBS sistemine giriş yaparak bilgilere erişim sağlayabiliyor. Öğrenci ve velilere kolaylıklar sunan VBS yani e okul sistemine haberimizde bulunan link aracılığı ile giriş yapabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

E Okul giriş sistemi ile güncel bilgilere ulaşmak isteyenler Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi nasıl yapılır araştırıyor. Öğretmenleri e-Okul sistemi üzerinden paylaştığı bilgiler öğrenci veliler tarafından kolaylıkla görülebiliyor. E Okul sistemine herhangi bir web tarayıcısı üzerinden veya akıllı telefon uygulamasından giriş yapılabiliyor.

E OKUL VBS'YE NASIL GİRİLİR?

Genel olarak velilerin ve öğrencilerin e-Okul'a giriş olarak tanımladıkları işlem aslen VBS'ye yani Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriştir. VBS'ye giriş yapılacak öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri, tercih sonuçları gibi verilere ulaşılabilir. Peki e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİ

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne ulaşmak için yukarıdaki linke tıklayınız.

E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.