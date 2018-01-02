e-Okul VBS’ye nasıl girilir? Sınav sonuçları ve devamsızlık bilgileri öğren! e-Okul veli bilgilendirme sistemi nedir?

Özellikle velilerin çocuklarının devamsızlık ve yazılı sonuç bilgilerini görebilmek amacıyla kullandıkları bir sistem. Peki e-Okul’a nasıl giriş yapılır? e-Okul VBS'ye nasıl girilir? İşte konu ile ilgili merak edilenler ve e-Okul VBS’ye nasıl girilir? sorusunun yanıtı...

Veliler Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemine dair araştırmalar yapıyor. MEB tarafından uygulanan ve öğrencilerin birçok güncel bilgiye ulaştığı e-Okul sistemi, tüm eğitim öğretim yılı boyunca hem veliler hem de öğrenciler tarafından kullanılıyor. İşte e-Okul VBS giriş sistemi hakkında bilgiler…

e-OKUL GİRİŞ EKRANI

DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

İŞTE MEB e-iTİRAZ SAYFASI

e-OKUL VBS’YE NASIL GİRİLİR?

Genel olarak velilerin ve öğrencilerin e-Okul’a giriş olarak tanımladıkları işlem aslen VBS’ye yani Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriştir. VBS’ye giriş yapılacak öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri, tercih sonuçları gibi verilere ulaşılabilir. Peki e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

Bunun için öncelikle internet bağlantısının olduğu herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın ve karşınıza açılacak sayfada resmi e- okul web sayfasına tıklayın. Burada öğrenciye ait olan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ise öğrencini T.C kimlik numarası ve eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra giriş butonuna basın.