E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş: Güncel yazılı notu ve devamsızlık bilgisi öğren

E-okul sistemi ile veliler öğrencilerin güncel yazılı notlarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenebiliyor. Peki e-okul giriş ve e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş işlemleri nasıl yapılır? E- okul sisteminde öğrencilerin güncel yazılı, sözlü notları ve devamsızlık bilgileri yer alıyor. İnternet üzerinden e-okul girişi nasıl yapılır diye soran okurlarımız için e- okul sistemi hakkında merak edilen bütün detayları derledik.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş nasıl yapılır? E-okul sistemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konan bir sistemdir. Öğretmenler e-okul sistemi üzerinden öğrencilerle ilgili en güncel yazılı, sözlü notları ve devamsızlık bilgilerini girer, böylece hem öğrenciler hem de öğretmenler e-okul sistemi üzerinden bu bilgileri takip edebilir. İşte e-okul VBS ve öğrenci girişi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Genel olarak velilerin ve öğrencilerin e-Okul’a giriş olarak tanımladıkları işlem aslen VBS’ye yani Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriştir. VBS’ye giriş yapılacak öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri, tercih sonuçları gibi verilere ulaşılabilir. Peki e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

Bunun için öncelikle internet bağlantısının olduğu herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın ve karşınıza açılacak sayfada resmi e- okul web sayfasına tıklayın. Burada öğrenciye ait olan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ise öğrencini T.C kimlik numarası ve eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra giriş butonuna basın.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Dönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.

ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.