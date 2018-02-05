Ehliyet alacaklar dikkat! Sürpriz yenilik… 2018 Ehliyet sınavı ne zaman? Sınav yerleri belli mi?

2018'in ilk ehliyet sınavına sayılı günler kaldı. Bu yıl ehliyet sınav sonuçlarında bir ilk yaşanacak ve dijital ortamda yapılacak olan sınavın sonuçları 35 dakika içinde açıklanacak. Sürücü adayları sınav yeri sorgulama sayfasına meb.gov.tr adresinden T.C şifresi ile ya da e-devlet şifresi ile giriş yapabilecek. Ehliyet sınav ücreti 70 lira olarak belirlendi.

Bu sene ki ilk ehliyet sınavı 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.00‘te yapılacak. Adaylar sınava girmeden önce 70 lira ehliyet sınav parasını Vakıfbank, Halkbank ya da Ziraat Bankası’n yatıracak. Ehliyet sınav sorgulama sayfasına ise T.C numarası ve e-devlet şifresiyle girebilirsiniz. İşte ayrıntılar…

Öte yandan bu yıl dijital ortamda sınav yapılması da bekleniyor. Henüz detayları açıklanmadı ancak tabletle yapılacak olan sınavın sonuçlarının da 35 dakika içinde açıklanması bekleniyor.

2018 EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

2018/MTSKS-1 10 Şubat 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-2 21 Nisan 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-3 04 Ağustos 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 Ekim 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 Aralık 2018 (saat 14.00)

EHLİYET SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaklar.

Adaylar ayrıca, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecek. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adaylarda olacak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor. Yani ehliyet sınavını başarılı bir şekilde geçen öğrenciler bir an önce direksiyon sınavına hazırlanmaya başlamalı.

DİREKSİYON SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz, bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar. Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız. Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız. Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız. Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz. Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1’e takarak kalkışınızı yapınız.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIYOR?

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.