MEB 2018 ehliyet sınav sorularını erişime açtı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınavı soru ve cevap anahtarı…

Sürücü adaylarının beklediği 2018 ehliyet sınav soruları yayımlandı. Sınavdan aldığı puanı hesaplamak isteyen adaylar ehliyet soru ve cevap anahtarına MEB ÖDSGM sayfasından veya haberimizdeki linkten ulaşabilir. Ehliyet sınav sonuçlarının duyurulmasından önce soruları ve cevaplar ile sınavdan geçip geçmediğinizi hesaplayabilirsiniz. Peki ehliyet sınavı soru ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Ehliyet sınavında ter döken onbinlerce sürücü adayının beklediği haber geldi, soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. Ehliyet sınavı soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Adaylar büyük ilgi ile araştırılan ehliyet sınavı soru ve cevap anahtarını araştırıyordu ve beklenen haber geldi. Onbinlerce sürücü adayı ehliyet sınav sonuçlarından önce sınavdan geçip geçmediğini kontrol edebilecekler. İşte heyecanla beklenen ehliyet soruları ve cevapları…

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavına girerek sürücü belgesi alma hakkı için ter döken adaylar ehliyet sınavı soru ve cevaplarını, ehliyet sınavı sonuçlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarının 22 Şubat tarihinde açıklanacağını duyurdu. Adaylar da sınav sonuçlarına 9 gün kala puanlarını öğrenmek için ehliyet sorularını bekliyordu ve soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Sınav sonucunu merak edenler adaylara yanıt MEB takviminde verildi. MEB'in yayınladığı takvime göre son gerçekleşen ehliyet sınavının sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak.

Ehliyet sınavına giren onbinlerce aday bir an önce sonuçların açıklanmasını bekliyor. Aldığı puanı kendi hesaplamak isteyen adaylar MTSKS soru ve cevap anahtarına aşağıda bulunan linkten ulaşabilir.

MEB 10 ŞUBAT EHLİYET SINAVI SORULARI SAYFASI

Ehliyet sınavı sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilecek, ehliyet sınavı sonuçları internet üzerinden yayınlanır yayınlanmaz, aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik numaranız ve güvenlik kodunu girerek sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70’dir.



Ehliyet sınav soru ve cevap anahtarı adaylar tarafından bekleniyor. Henüz yayınlanmayan MTSKS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacağı da belli değil. Fakat kısa bir zaman içinde yayımlanması bekleniyor. Adaylar soru ve cevaplara bakarak aldığı netleri hesaplamak istiyor. Sürücü adayları bir an önce ehliyetlerine kavuşup direksiyon başına geçmek istiyor. Ehliyet sınavı soruları ve cevapları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz

DİKKAT BU HATAYA DÜŞTÜYSENİZ SINAVINIZ İPTAL OLACAK!

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

İLK DÖRT SINAVDA KALIRSANIZ SONRAKİLER OTOMATİK VİTESLE

Değişiklikle, kursiyerlerin derse devam durumlarının yerinde kontrolü için il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince personel görevlendirilebilecek. Bir yenilikte vites konusunda, manuel vitesli araçlarda direksiyon uygulama sınavına giren ve bunların ilk dördünde başarısız olan kursiyerlerin, dilerlerse ikinci dört sınav hakkını otomatik vites araçlarda kullanabilmesine imkan tanındı. MEB yetkilileri, sürücü kurslarında verilen eğitimlerin ciddiyetini artırmanın ve kurallı sürücü yetiştirmenin bakanlığın en önemli hassasiyetlerinden biri olduğunu vurguladı. Yetkililer, direksiyon uygulama sınavlarında tablet bilgisayarlar üzerinden değerlendirme yapılmasına imkan tanıyacak çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.