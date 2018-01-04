İşte ehliyet sınavı sonuçları: Sürücü adaylarının beklediği sonuçlar MEB’den açıklandı! İşte ehliyet sınav sonuçları…

Sürücü adaylarının merakla beklediği ehliyet sınavı sonuçları MEB tarafından sabah saat 10:00 civarlarında açıklandı ve sürücü adayları ehliyet sınavı sonuçlarına kavuştu. Ehliyet sınavı sonuçlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar internete akın etti ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç sorgulama sistemi üzerinden sonuçları kontrol ediyor. İşte MEB ehliyet sınavı sonuçları sorgulama...

Ehliyet sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla sürücü adaylarının ziyaret ettiği ilk adres meb.gov.tr oldu. Milli Eğitim Bakanlığı sonuç açıklama sistemi üzerinden yayınlanan ehliyet sınavı sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ehliyet sınavından geçmek için kaç puan almak gerekiyor ve sonuçlara nasıl itiraz edilecek sorularının cevaplarını ise haberimizin devamında bulunan detaylardan öğrenebilirsiniz…

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA SİSTEMİ

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

SÜRÜCÜ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne yollanmalıdır.

tiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ‘'Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM'nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.