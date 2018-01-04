İşte sonuçlar! Ehliyet sınavı sonuçları yayınlandı… MEB’den sürücü adaylarına müjde, ehliyet sınavı sonuçları…

Geçtiğimiz günlerde birçok sürücü adayı ehliyet sınavında ter döktü, Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınavı sonuçlarının 4 Ocak tarihinde açıklanacağını bildirmişti. MEB'in bildirdiği gibi ehliyet sınavı sonuçları bu sabah saat 10 sularında açıklandı ve sürücü adayları ehliyet sınavı sonuçlarına kavuştu. Haberimizde ehliyet sınavına dair sonuç ve itiraz detaylarını bulabilirsiniz...

Direksiyon başına geçmek için ehliyet başvursunda bulunan ve ehliyet sınavına giren adaylar için ehliyet sınavı sonuçları yayınlandı. Ehliyet sınavı sonuçlarını haberimizde bulunan sonuç bağlantıları üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca ehliyet sınavınızın hesaplanmasında bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız itiraz etmek için aşağıda yer alan adımları kullanabilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SİSTEMİ

GÖZLER DİREKSİYON SINAVINDA! DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Sürücü adayları, ehliyet almanın ikinci aşaması olan direksiyon sınavının tarihini araştırmaya başladı. Yazılı ehliyet sınavından 70 ve üzeri puan alan adayların katılmaya hak kazanacağı direksiyon sınavı için tarihi araştıran sürücü adayları, “direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını arıyor. Direksiyon sınavının yapılacağı tarih net olarak belli değil ancak tahminlere göre ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek. Direksiyon sınavının tarihi, kurslar tarafından adaylara duyurulacak.

SINAVDAN GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

STAJYER EHLİYET NE DEMEK?

Direksiyon sınavını geçenler, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer ehliyet için verilen süre,2 yıldır. Adayların bu süreçte başarılı olabilmesi için, 75 ceza puanına ulaşmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için, sürücü kursuna kayıt olunarak yeniden sınava girilmesi gerekir.

DİKKAT BU HATAYA DÜŞTÜYSENİZ SINAVINIZ İPTAL OLACAK!

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.