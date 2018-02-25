Gözler KPSS’de! 2018 KPSS ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı?

Kamuda çalışmak isteyen yüzbinlerce aday KPSS ne zaman yapılacak araştırıyor. Peki KPSS ne zaman başlayacak ve memur olmak isteyen adaylar ne zaman KPSS başvurularını yapacak? İşte KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim (lise) başvuru tarihleri...

Yeni yılın gelmesi ile planlarının tazeleyenlerden bazıları memur olmak için can atıyor. İlk aşama olan KPSS’ye girerek sonuç ve atama bekleyecek adaylar sınav ne zaman yapılacak araştırıyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak? Lisans, Önlisans ve Lise KPSS'ye girecek adayların başvuruları ne zaman? ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden bu soruların yanıtını verdi…

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018’de yapılacak sonuçlar Haziran 2018’de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018’de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018’de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak.2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır