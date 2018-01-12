Gözler ÖSYM’de! Adli Yargı Hakim ve Savcı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hakim ve savcı adaylarının gözü Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı sınavı sonuçlarında. Adalet Bakanlığı'nın 1500 personel alımı için yaptığı sınavın sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM'nin sınav sonuç açıklama sistemi üzerinden yayınlanacak olan sonuçların ne zaman açıklanacağı belli mi? İşte detaylar...

Geçtiğimiz ayın sonunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavının sonuçları bekleniyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak olacak sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor ancak sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir detay bulunmuyor. Adli Yargı Hakim ve Savcı sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz…

Adli Yargı Hakim ve Savcı sınav sonuçları sorgulama (ÖSYM)

SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAYLARA KADRO

1500 Adli Yargı ve Hakim için gerçekleştirilecek yazılı sınavda başarılı olan adaylar mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara atanabilecekler. Sınavda genel başarı puanı dikkate alınacak ve 4500 kişi sözlü sınava katılacak. Yazılı sınav sonuçları ÖSYM resmi sitesinden duyurulacak.

KURALLARA UYMAYANLARIN SINAVLARI İPTAL OLACAK

Sınav kitapçığında belirtilen kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit in olmama sı, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevli ler inin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır . Kusur veya ihmal i bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.