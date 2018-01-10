İSG 2. dönem sınav sonuçları açıklanıyor İşte İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı tarih ve saati!

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) sonuçları açıklanıyor. Adayların meraklı ve heyecanlı bekleyişi sürerken İSG sonuçlarının hangi gün ve saat kaçta açıklanacağı da büyük merak konusu oldu. İşte İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat...

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı İSG 2. dönem sınav sonuçları yarın tüm adayların takip edebilmesi adına ÖSYM adresinden açıklanacak. İşte İSG 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtı ve İSG sonuçları hakkında merak edilenler…

Tüm adaylar ÖSYM tarafından 16 Aralık 2017 tarihinde yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içinde. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre sonuçlar yarın ilan edilecek.

İSG 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

İSG sınav sonuçları için meraklı ve heyecanlı bekleyiş sürüyor. 16 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İSG 2. dönem sınavına katılan adaylar, sonuçlar için aramalarını hızlandırdı. İSG 2. dönem sınav sonuçları 11 Ocak 2018 (yarın) tarihinde açıklanacak. Sonuçları hangi saatte açıklanacağına dair net bir bilgi yok. Fakat geçtiğimiz sınav sonuçlarına bakarsak bu sınavın sonuçlarının da öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylar a tebliğ hükmündedir.

Soru iptali için yargı yoluna başvurulduğunda yargı yerince bir karar verilinceye kadar değerlendirme yapılmayacak, sınav sonuçları açıklanmayacaktır.

İSG 2. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI (2017)

İSG soru ve cevapları yayımlandı. 16 Aralık’ta gerçekleştirilen İSG sınavına katılan adaylar, sınavın soru ve cevaplarına https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecekler.