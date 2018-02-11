İşlemler başlıyor: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak? AÖF kayıt yenileme en son ne zaman? Açık öğretim fakültesi için önemli detay…

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF kayıt yenileme işlemlerini araştırıyor. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek öğrencilerin takip ettiği AÖF kayıt yenileme konusu hakkında tüm detaylar haberimizde. İşte 2018 AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman sonra erecek sorusunun cevabı...

Final sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF kayıt yenileme tarihleri bekleniyordu ve AÖF kayıt yenileme işlemlerinin yapılacağı tarih geldi. Herkesin merakla beklediği yarın yani 12 Şubat itibari ile başlıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihlere göre 23 Şubat Cuma günü sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME DETAYLARI

AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştıran öğrencilerin merak ettikleri tarihler belli oldu. AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sonraki dönem için başvurularını gerçekleştirecek olan öğrenciler, 12-23 Şubat tarihleri arasında bu işlemlerini tamamlayabilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan bilgilere göre AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde; 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini, Ziraat Bankası ATM’lerinden, Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler.

AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

KAYIT YENİLEMEDE 4 ADIM DETAYI

AÖF’de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. Yeni sisteme göre ders seçimi yapılmadan önce banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeycekler. AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.”

-Derslerini seç

-Ücretini öde

-Otomasyondan kaydını kontrol et

-Kitaplarını bürodan al

GEÇTİĞİMİZ DÖNEMİN KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ

AÖF kayıt yenileme ücretlerinde bu dönem bir fark uygulanması beklenmiyor.

İşletme Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri;

1-İşletme Lisans Programı – 205 tl.

2-Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı – 205 tl.

İktisat Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri;

1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş. – 205 tl.

2-İktisat Lisans Programı – 205 tl.

3-Kamu Yönetimi Lisans Programı – 205 tl.

4-Maliye Lisans Programı – 205 tl.

5-Uluslararası İlişkiler Lisans Programı – 205 tl.

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri;

1-Felsefe Lisans Programı– 205 tl.

2-Sosyoloji Lisans Programı – 205 tl.

3-Tarih Lisans Programı – 205 tl.

4-Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı – 205 tl.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları Harç Ücretleri;

1-Adalet Önlisans Programı – 205 tl.

2-Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı – 205 tl.

3-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı -225 tl.

4-Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı – 205 tl.

5-Dış Ticaret Önlisans Programı – 205 tl.

6-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağ. Önlisans Programı – 365 tl.

7-Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.

8-Ev İdaresi Önlisans Programı – 205 tl.

9-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı – 205 tl.

10-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı – 205 tl.

11-İlahiyat Önlisans Programı – 205 tl.

12-İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı – 205

13-İşletme Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.

14-Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programı – 205 tl.

15-Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı -225 tl.

16-Lojistik Önlisans Programı – 205 tl.

17-Marka İletişimi Önlisans Programı – 205 tl.

18-Medya ve İletişim Önlisans Programı – 205 tl.

19-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piy. Önlisans Programı – 205 tl.

20-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programı – 205 tl.

21-Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programı – 205 tl.

22-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.

23-Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Programı – 205 tl.

24-Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı – 205 tl.

25-Sosyal Bilimler Önlisans Programı – 205 tl.

26-Sosyal Hizmetler Önlisans Programı -225 tl.

27-Spor Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.

28-Tarım Önlisans Programı – 205 tl.

29-Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı -225 tl.

30-Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı -225 tl.

31-Yerel Yönetimler Önlisans Programı – 205 tl.