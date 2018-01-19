Karneler saat kaçta verilecek? 19 Ocak Cuma karneler saat kaçta alınacak?

Milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Öğrenciler 15 günlük sömestir tatiline çıkmayı planlıyor. Peki 19 Ocak Cuma günü karneler saat kaçta verilecek? İşte ayrıntılar...

Öğrencilerin en çok merak ettiği soru ‘Karneler saat kaçta verilecek?’ 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı. 15 tatile çıkacak olan öğrenciler internette karneler kaçta alınacak sorusunun cevabını araştırıyor. Peki karnelerin verileceği saat belli oldu mu? İşte öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtı…

19 OCAK KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

19 Ocak Cuma günü karneler okullarda saat 9 ila 11 arasında verilirken, öğlenci olan öğrenciler için saat10-12 arasında verilecek. Fakat bazı okulların ilk dönem karneleri dağıtacağı saat, okul yönetimi tarafından belirlenen saatlere göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla öğrencilerin karneler dağıtılmadan bir gün önce ilgili yöneticiler veya öğretmenlere danışması gerekiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yarıyıl tatili yarın başlıyor. 15 gün boyunca dinlenecek, tatil yapacak öğrenciler ikinci dönemin ne zaman başlayacağını, okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Yarın karnelerin dağıtılmasının ardından 15 gün kapanacak okullar, 5 Şubat 2018 tarihinde açılacak ve ikinci dönem maratonu başlayacak.

2018 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 tatilini yapan öğrenciler 5 Şubat’ta ikinci kanaat dönemine başlayacak. Ortaöğretime ve bir üst sınıfa geçecek olan öğrenciler ikinci kanaat döneminin ne zaman biteceğini, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını da araştırmaya başladı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 8 Haziran 2018 Cuma günü dağıtılacak karneler ile birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.