Öğrencilere göre velilerin yüzde 60’ı trafik kurallarına uymuyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED)’in Kadınlar Komisyonu(TOSK) tarafından 2016 yılında hayata geçirilen “Velinin Karnesi Nasıl?” farkındalık projesinde, öğrencilerin velilerin yüzde 60’ının trafik kurallarına uymadığını gözlemlediği ortaya çıktı.

TOSFED Kadınlar Komisyonu(TOSK) tarafından 2016 yılından bu yana devam eden “Velinin Karnesi Nasıl?” farkındalık projesi, velilerin trafik kullarına uymadığını ortaya çıkartı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda 7-11 yaş arası ilköğretim öğrencilerinin katıldığı etkinlikler sonunda çocuklara karne dağıttıklarını, sonrasında da velilerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını değerlendirmelerini istediklerini anlatan TOSK Yönetim Kurulu Üyesi Nisa Bozkurt Ersoy; “Çocuklar gerçekten çok objektif. Farkındalık projemize başladıktan sonra ‘Çocuktan al haberi' dedikleri bu olsa gerek diye düşündük. Biz velilerini çok sevdiklerini düşünüp herkesin sorulara ‘kurallara uyuyor’ yanıtını vereceğini sandık ama hiç öyle olmadı. Geçen yıl yapılan proje değerlendirmesinde; velilerin yüzde 40’ının trafik kurullarına uyduğunu, yüzde 60’ının da uymadığını gördük” dedi.

Proje kapsamında ailesi otomobil kullanan öğrencilere katılım formları dağıtılarak öğrencilerden velilerinin otomobil kullanırken kurallara uyup uymadıklarını önce gözlemlemeleri sonra da değerlendirmeleri isteniyor. “Velinin Karnesi Nasıl?” farkındalık projesi; ilköğretim çağındaki çocuklarda trafik bilinci yaratarak toplumu doğruya yönlendirme becerisinin gelişmesine katkı sağlarken bir yandan da otomobil sporlarına ilginin artmasını hedefliyor.