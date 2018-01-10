Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 10 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları Altın hızla yükseldi

İşte 10 Ocak Çarşamba 2018 altın fiyatları! Altında son durum ne? Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altına yatırım yapan vatandaşlar bu soruların cevabını merak ediyor. İşte Çarşamba günü gram, tam,yarım ve cumhuriyet altını Kapalıçarşı fiyatları...

10.1.2018 Çarşamba altın fiyatları haberimizde. Çeyrek, gram, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları haberimizde. Çarşamba günü altın geçtiğimiz günlere oranla hafif bir düşüş görülüyor.. Bu dönem durgun altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın 158-159 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte ayrıntılar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

160,00 liradan alınırken, 160,01 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 255,70 liradan alınırken 262.09 liradan satılıyor. Yarım altın da 511,40’dan alınırken 524,18 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1060,41 liradan alınıp 1076,43 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1015,23 liradan alınırken 1047,73 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPILAN ALTIN ÇEŞİTLERİ HANGİLERİ?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN AYARI

Altının kimyadaki saflığı “yüzde” ile, mücevhercilikteki saflığı ise “karat” veya “ayar” terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın %100 saf altını, 22 ayar ise %91,6 saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının %8,4’ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı, ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırılabilir.

%100 saf altın doğada bulunmayıp, en saf altın binde 999,9 saflıktadır. 18 ayar altın %75,14 oranında, 14 ayar altın %58,5 oranında altın içerir. Tamamlayıcı metalin gümüş ağırlıklı olması durumunda kuyumculuk sektöründe yeşil altın denilen, halk arasında sarı altın denilen renk yakalanır. Tamamlayıcı metalin bakır ağırlıklı olması durumunda kırmızı altın denilen renk yakalanır. Beyaz altın ise beyaz renge yakın çeşitli metallerin tamamlayıcı olarak kullanılmasıyla ortaya çıkar. Beyaz altın, üretim sonunda kirli beyaz bir renge sahiptir, Rodyum kaplanmasıyla tam beyaz renge kavuşur.