18 Ocak Perşembe bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Gram altın ne kadar? İşte Perşembe günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatları durgunlaştı. Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 18 Ocak Perşembe 2018 güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 18.1.2018 altın fiyatları...

Altının yükselişi şimdilik durmuş gibi görünüyor. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 18 Ocak Perşembe altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

162,51 liradan alınırken, 162,57 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 260,07 liradan alınırken 266,57 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,13'den alınırken 533,14 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1085,96 liradan alınıp 1102,37 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1048,02 liradan alınırken 1081,56 liradan satılıyor.

KASIM AYININ ŞAMPİYONU KÜLÇE ALTIN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Cuma günü yayımlanan Finansal Yatırım Araçlarının Kasım Ayı Getiri Oranlarını inceleyen rapora göre, Kasım ayında en yüksek aylık reel getiriyi külçe altın sağladı. Külçe altın, Kasım ayında yatırımcısına, Yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre %3,95, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre ise %4,49 reel getiri sağladı.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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