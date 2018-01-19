Altın yine yükseliyor! Bugün çeyrek altın kaç lira? 19 Ocak Cuma güncel altın fiyatları Gram altın ne kadar oldu?

Altın yine yükseliyor. Sabah saatlerine daha durgun başlayan altın yine yükselmeye başladı. Kasım ayından bu yana altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Yükseliş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 19 Ocak Cuma 2018 güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 19.1.2018 altın fiyatları...

Altın bu sabah saatlerinde de yükselişini sürdürdü. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından bu güne hızlı bir yükseliş gözlemleniyor. 19 Ocak'ta altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Bugün altın kaç lira? Altın 161-162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

162,22 liradan alınırken, 162,24 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 259,72 liradan alınırken 266,21 liradan satılıyor. Yarım altın da 519,44'den alınırken 532,43 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1070,92 liradan alınıp 1087,11 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1037,82 liradan alınırken 1071,04 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.