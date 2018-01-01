2.2 milyar TL trafik cezası ödedik

11 ayda 489 milyar 280 milyon 774 bin lira vergi toplandı. Vatandaşın ödediği trafik cezası tutarı 2 milyar 298 milyon 908 bin liraya ulaştı. Alkolden toplanan vergi tutarı ilk 11 ayda yılın geneli için konulan hedefi yakaladı.

2017 yılının 11 ayında 489 milyar 280 milyon 774 bin lira vergi toplandı. Yıl sonundaki hedef ise 511 milyar 85 milyon 194 bin lira olarak öngörüldü. Maliye Bakanlığı verilerine göre bu yılın 11 ayında yargı, idari, vergi nedeniyle 8 milyar 335 milyon 39 bin liralık ceza ödedik. Aralık ayı ile birlikte bu tutarın 10 milyar 119 milyon 619 bin lira olması öngörülüyor.

Trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 38 bin 944 adet taşıt bulunuyor. Trafik muayenesini yaptırmayan vatandaş 172 milyon 461 bin lira para cezası ödedi. İdari olarak trafik para cezası tutarı 33 milyon 583 bin lira, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen ceza tutarı 91 milyon 705 bin lira oldu.

Trafik para cezası ise 2 milyar 1 milyon 925 bin lira oldu. Vatandaşın toplam ödediği trafik cezası tutarı 2 milyar 298 milyon 908 bin lirayı buldu. Yılın tamamında 2 milyar 742 milyon lirayı aşan bir tutar hedefleniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olarak da 11 ayda 10 milyar 491 milyon 939 bin lira ödedik.

DEPREM İÇİN 63 MİLYAR LİRA

Deprem vergisi adı altında vatandaştan 2000 yılından bu yana yaklaşık 63 milyar lira toplandı. Deprem sonrası, ilk olarak cep telefonundan bankacılık işlemleri ve vergi beyannamelerine, Spor Toto kuponlarından Milli Piyango biletlerine, uçak biletlerinden gümrük ve pasaport işlemlerine kadar birçok hizmete “depreme özel vergi” getirildi.

Bunlara “Özel İşlem Vergisi” ve “Özel İletişim Vergisi” denildi. Özel İşlem Vergisi kaldırıldı ancak Özel İletişim Vergisi (ÖİV) kalıcı hale geldi. 2004 yılında kaldırılan Özel İşlem Vergisi ile vatandaştan 1.7 milyar lira toplandı. Maliye Bakanlığı verilerine göre, deprem vergisi olarak alınan Özel İletişim Vergisi her yıl biraz daha katlanarak artıyor ve bu yılın tamamında tutar 4 milyar 796 milyon 132 bin lira toplandı.

ŞANS OYUNLARINDAN 895 LİRA

Bütçe gelirleri arasında yer alan şans oyunlarından alınan vergi aralık sonu itibariıyla 895 milyon 882 bin lirayı buldu. Yılın tamamında hedeflenen ise 1 milyar 28 milyon 522 bin lira. Alkollü içkilerden alınan vergi yıl sonu hedefi olan 8.6 milyar lirayı 11 ayda aştı. Alkollü içkiler için ödediğimiz vergi tutarı 8 milyar 984 milyon 632 lira oldu. Tütün mamülleri için ise 33 milyar 901 milyon 882 bin liralık vergi ödedik.