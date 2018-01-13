2.7 milyon kaçak geçiş

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2015 yılında HGS’den 2 milyon 728 bin 912 kaçak geçiş yapıldığını açıkladı. Bakan Arslan, bu geçişlere ilişkin idari para cezası tebligatlarının, 2016 yılında araç sahiplerine gönderildiğini ve geçiş ücretlerini ödemeyen 10 bin 255 kişiye de dava açıldığını bildirdi.

Bakan Arslan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in geçiş sistemlerinin işletilmesiyle ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, 2 milyon 728 bin 912 aracın Hızlı Geçiş Sistemi HGS'den etiketsiz geçtiğini bildirdi. Arslan, HGS gelirlerinin yatırım tutarını karşıladığını da belirtti ve HGS gelirleriyle sadece HGS proje bedelleri değil, sistemin işletilmesi, bakımı, onarımı ve geliştirilmesi masraflarının da karşılandığını kaydetti.

10 BİN VATANDAŞA DAVA

Bakan Arslan, 2015 yılında HGS'den etiketsiz ve kaçak geçen araçlar için uygulanan idari para cezası tebligatlarının, 2016 yılında araç sahiplerine gönderildiğini, belirli süreler sonunda ödeme yapmayan 10 bin 255 kişi hakkında da dava açıldığını bildirdi.

HGS sistemini kullanan sürücülerin geçiş için, kartlarında bakiye bulundurmaları gerekiyor. HGS kartında bakiye olmayan ya da, HGS etiketi bulunmadan geçiş yapanlar cezalı duruma düşüyor. HGS bakiyesi, e-Devlet ile sbankalar ve PTT’den sorgulanabiliyor. Kaçak geçiş yapan araçların ruhsat sahibine ceza kesiliyor. Bu cezalar da e-Devlet sisteminden ve PTT internet sitesinden görülebiliyor.