20 Şubat güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları bugün düşüşe geçti. Vatandaşlar ve altın yatırımcıları internet üzerinden 20 Şubat güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar için İstanbul Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatlarını haberimizden okuyabilirsiniz. Peki çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün altındaki düşüş fiyatlara nasıl yansıdı? Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,40 lira oldu. İşte 20 Şubat Salı güncel altın fiyatları….

20 ŞUBAT SALI ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 162,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,40 liradan, bin 69 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 87 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 65 liradan, 522 liradan alınan Yarım Ziynet 532 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satıldı. (İHA)

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ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.