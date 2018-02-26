2018 yılı tarımsal destekler belirlendi! Tarım destekleri ne zaman yatacak, kaç para destek verilecek?

Tarımsal desteklemelere ilişkin karar bugün yani 26 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere ödenecek tarımsal destekler belirlendi. Peki tarım destekleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

ÇKS’ye kayıtlı çiftçiler tarımsal destek almak için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na başvuracak. 2018 yılında çiftçiler buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lira destek alacak. 15 lirası mazot desteği, 4 lirası ise gübre desteği olacak. Çeltik ve Pamuk için ise toplam 40 lira tarım desteği alacaklar. Mazot fiyatlarında artış olması durumunda destekleme fiyatlarında değişikliğe gidilebilecek. Toprak analiz desteği ise 50 dekar’ın üstünde tarım arazilerinde her 50 dekara kadar Toprak Analiz Laboratuvar’a 40 lira olarak yapılacak.

Organik tarım için ise desteklemeler kategorilere göre dekar başına 10 ila 100 lira arasında değişiyor. Hayvancılık destekleri ise 4 ay ve üzeri buzağı için 350 lira, malak için 150 lira olarak belirlendi. Soy kütüğüne kayıtlı buzağı için ise 500 lira, malak için 400 lira olacak. Tüm detaylara aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz “2018 Yılında Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”dan öğrenebilirsiniz.

2018 Yılında Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar için tıklayınız…

DESTEKLEMELER NE ZAMAN YATACAK?

2018 yılında yapılacak tarım destek ödemelerine ilişkin henüz herhangi bir tarih belirtilmedi. Ancak geçen yıldan yola çıkılarak bir tahmin öngörülüyor. 2017 yılında Şubat ve Nisan ayları arasında kişinin TC. kimlik numarasının son harfi baz alınarak yapılan ödemeler Ziraat Bankası tarafından yapılmıştı.

Bu yıl da, geçtiğimiz yıl gibi Ziraat Bankası tarafından; TC Kimlik Numarası 0 ile bitenler için 31 Mart 2017, TC Kimlik Numarası 2-4 arasında bitenler için 07 Nisan 2017, TC Kimlik Numarası 6-8 arasında bitenler için ise 14 Nisan 2017 tarihinde ödenmesi öngörülüyor.