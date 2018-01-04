2018 yılında memurlara eş ve çocuk yardımı ne kadar oldu? İşte memurların 2018 zamlı maaşları…

Dün açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamı ile birlikte memurların 2018 yılı zamlı maaşları belli oldu. 2018 yılının ilk altı ayında memurlara eş ve çocuk nedeniyle aylık net maaşa ilave edilecek tutarlar da artacak. Peki memurlara 2018 yılında eş ve çocuk yardımı ne kadar oldu? İşte memurları yakından ilgilendiren 2018 yılı zamlı maaşlar ve eş-çocuk yardımı ile ilgili son gelişmeler...

Memurların merakla beklediği son dakika zam haberi geldi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşları da Resmi Gazate'de açıklandı. Peki 2018 zamlı memur maaşı ne kadar? Memurların eş ve çocuk yardımı 2018 yılında ne kadar olacak? İşte memurları yakından ilgilendiren haberin detayları…

2018 YILI MEMURLARA YAPILACAK EŞ VE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

2018 yılının ilk altı ayında eş ve çocuk nedeniyle aylık net maaşa ilave edilecek tutarlar da artacak. Buna göre, eşi çalışmayan ve 72 aydan küçük 3 çocuğu olan bir memurun aylık net maaşı, bekar ve çocuksuz memura göre “501,02 TL” daha fazla olacak.

Devlet memurlarına, gelir elde etmeyen ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eşlerinden dolayı aile yardımı ödeniyor. Ayrıca, eşi aktif ücretli olarak ya da bir kurumda ücret karşılığı çalışmayanlar, eş nedeniyle asgari geçim indiriminden yararlanıyorlar. Buna göre, 2018 yılının ilk altı ayında, eş nedeniyle memurun net maaşına eklenecek tutar:

Eş Durumu Maaşa Etkisi

Bekar 0,00 TL

Evli, eşi çalışıyor 0,00 TL

Evli, eşi emekli 30,44 TL

Evli, eşi çalışmıyor 262,09 TL

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Devlet memurlarına, çocuklarından dolayı aile yardımı ödenmekte ve ayrıca bu çocuklardan dolayı (eşi çalışanlar en çok 5 çocuk, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar ise en çok 3 çocuk için) asgari geçim indiriminden yararlanabiliyorlar.

Buna göre, 2018 yılının ilk altı ayında, çocuk nedeniyle memurun net maaşına eklenecek tutar:

Çocuk yok 0,00 TL

1 çocuk ( 72 aydan büyük) 49,97 TL

1 çocuk (72 aydan küçük) 77,11 TL

2 çocuk ( 72 aydan büyük) 99,94 TL

2 çocuk (biri 72 aydan küçük, biri büyük) 127,08 TL

2 çocuk ( 72 aydan küçük) 154,21 TL

3 çocuk ( 72 aydan büyük) 157,52 TL

3 çocuk (biri 72 aydan küçük, ikisi büyük) 184,66 TL

3 çocuk (ikisi 72 aydan küçük, biri büyük) 211,79 TL

3 çocuk ( 72 aydan küçük) 238,93 TL

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MEMURLARIN 2018 YILI ZAMLI MAAŞLARI

Yüzde 5.69 ile hangi memura ne kadar zam yapılacak? İşte memurların aldıkları zam ve 2018 maaşları:

Müsteşar (Derece: 1/4): 11.029 Zam: 594 TL

Genel Müdür (Derece:1/4): 9.674 Zam: 521 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): 5.081 Zam: 274 TL

Memur (Üniversite mezunu): 3.119 Zam: 168

Öğretmen 3.909 Zam: 210 TL

Kaymakam 8.884 Zam: 478 TL

Başkomiser 5.077 Zam: 273 TL

Polis memuru 4.440 Zam: 239 TL

Uzman Doktor 5.924 Zam: 319 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 3.796 Zam: 204 TL

Mühendis 5.187 Zam:279 TL

Teknisyen (Üniversite mezunu) 3.248 Zam: 175 TL

Profesör 8.366 Zam: 450 TL

Araştırma Görevlisi 4.922 Zam: 265 TL

Vaiz 4.065 Zam: 219 TL

Avukat 4.951 Zam: 267 TL