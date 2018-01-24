24 Ocak Çarşamba çeyrek altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları! Bugün Gram altın ne kadar oldu? Altın, gün içinde kısa süreli bir düşüş yaşlansa da yükselişini sürdürdü. Yükseliş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 24 Ocak Çarşamba 2018 güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 24.1.2018 altın fiyatları...

Altın bugün de yükselişini sürdürdü. Gün içinde kısa süreli bir düşüş yaşlansa da yükselişini dürdürdü. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 24 Ocak' Çarşamba altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

163,07 liradan alınırken, 163,10 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 260,95 liradan alınırken 267,47 liradan satılıyor. Yarım altın da 521,89'dan alınırken 534,94 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1080,32 liradan alınıp 1096,65 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1042,34 liradan alınırken 1075,69 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.