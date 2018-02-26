26 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatları: Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki yükselik devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,70 lira oldu. Peki gram altın ne kadar oldu? 26 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatları haberimizde. İşte güncel altın fiyatlarını merak edenler için ayrıntılar...
Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları ne kada oldu? Yatırımcılar geçen aya göre artış gösteren güncel altın fiyatlarında son durumu araştırıyor. Haberimizde İstanbul Kapalıçarşı’da satılan güncel altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.
26 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı’da 162,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,70 liradan, bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 89 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 47 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 67 liradan, 523 liradan alınan Yarım Ziynet 533 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı.