26 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatları: Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki yükselik devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,70 lira oldu. Peki gram altın ne kadar oldu? 26 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatları haberimizde. İşte güncel altın fiyatlarını merak edenler için ayrıntılar...