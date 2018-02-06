3. havalimanına 3.500 güvenlik görevlisi alınacak

Üçüncü havalimanına alınacak 3.500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay başlıyor.

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başlıyor. Personele lojman da sağlanacak. Üçüncü havalimanı inşaatında şu an itibariyle 31 binin üzerinde insan çalışıyor. 1 Şubat itibariyle internet sitelerinde ilanlar çıktı. Güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak.

ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMAK ŞART

Güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme durumu geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek adaylar; kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını Şubat ayından itibaren yapabilecekler.

SÖZLÜ MÜLAKATA ÇAĞRILACAKLAR

Başvuruları uygun görülen adaylar, daha sonra sözlü mülakata çağırılacak. İkinci aşamada mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar; Nisan ayından itibaren İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi'nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, bir temel eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapmaya başlayacak. İstihdam edilen kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak, ücretsiz maksimum 4 kişilik lojmanlar ve sosyal alan tahsis edilecek.