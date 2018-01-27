34 yıllık başkan güven tazeledi

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda kooperatifin 34 yıldır başkanlığını yürüten Ahmet Aktaş üyelerin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatif Salonunda yapılan genel Kurula Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Manisa Odalar Birliği Başkanı olan Recep Çınar oy birliği ile Divan Başkanlığına seçildi.

Genel Kurula çevre ilçelerin de kooperatif başkanları da katıldı. Genel Kurula tek liste olarak girildi. 34 yıllık başkan Ahmet Aktaş yapılan açık oylama ile 80 oy alarak güven tazeledi. Ahmet Aktaş başkanlığında yeni yönetim Kurulu üyeliklerine;Mehmet Erdoğan, Mehmet Gülhan, Cengiz Okumuş ve Mehmet Ali Mezarcı getirildi. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Mustafa Aydın ve Ayhan Uçar seçildi.

“200 BİN TL KREDİ”

34 yıllık S.S. Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Aktaş konuşmasında esnaflara en üst limit olarak 200 bin TL kredi verilmekte olduğunu belirterek, “Kullandırmış olduğumuz kredilerde yıllık yüzde 4, ayrıca 2 yıl ve üzeri kredilerde yüzde 5 oranında faiz uygulaması yapılmaktadır. 2016 yılında kullandırdığımız kredi limitimiz 25 milyon 999 bin 104.35 TL iken 2017 yılında bu rakam 29 milyon 250 bin 604.20 TL'ye çıkarıldı. Genel Kurulumuza katılan tüm misafirlerimize ve üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

İHA