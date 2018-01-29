34 yıllık başkanın koltuk sevdası

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Aktaş 34 yıldır Başkanlık koltuğunda oturuyor ve geçen hafta yeniden seçildi. Aktaş, koltuğunu bırakmak istemediğini ve ölene kadar bu görevi sürdürebileceğini belirtti. Rakip istediğini anlatan Aktaş, "Seçildiğimde en genç başkandım. şimdi ise en yaşlısıyım" diyor.

Türkiye’de insanlar oturdukları koltuklardan zor kalkıyor, makamlarını bırakmak istemiyorlar. Bu siyasetten kooperatife kadar her alanda böyle. Göreve geldikten sonra başkan olan kişileri bir koltuk sevdası sarıyor. Geçtiğimiz günlerde Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda kooperatifin 34 yıldır başkanlığını yürüten Ahmet Aktaş üyelerin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Aktaş’ın 34 yıldır kooperatif başkanlığı yaptığı ortaya çıktı.

Bizde sozcu.com.tr olarak Başkan Ahmet Aktaş ile görüştük. Aktaş 1940 doğumlu olduğunu ve görevine ölene kadar devam edeceğini söyledi.

KOLTUĞU KİMSEYE BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Başkan Ahmet Aktaş şu sözleri kullandı: “Koltuğumu kimseye bırakmayı düşünmüyorum. Ayrıca bu yıl benden başkada kimse aday olmadı. Beni seviyorlar ki kaç yıldır buradayım. Ben kooperatife ilk başkan seçildiğimde en genç başkandım. şimdi ise en yaşlısıyım diyebilirim.”

EN SON RAKİP 6 YIL ÖNCEYDİ

Vatandaşın oylarıyla koltuğunda oturduğunu belirten Ahmet Aktaş, “En son bana rakip olarak 5- 6 yıl önce bir başkan adayı çıkmıştı. Ancak sonrasında oda pes etti. Artık başkanlığa adaylığını koyan yok. Aslında rakibimin olmasını isterim” dedi.



“200 BİN TL KREDİ”

34 yıllık S.S. Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Aktaş konuşmasında esnaflara en üst limit olarak 200 bin TL kredi verilmekte olduğunu belirterek, “Devlet bize ne derse ben onu yapıyorum. Görevimi yerine getiriyorum.” dedi.