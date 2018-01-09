Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? 9 Ocak Salı güncel altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Altının yükselişi sürüyor. 9 Ocak Salı 2018 altın fiyatları bugün yükselmeye devam ediyor. Genel yükseliş devam edecek mi? Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün yükselişini sürdürüyor. Peki 9.1.2018 güncel altın fiyatları...

9.1.2018 Salı altın fiyatları belli oldu. Altın bu sabah saatlerinde durgun bir seyir izliyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Bu dönem yükselişteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Çeyrek altın kaç lira? Altın 158-159 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira? İşte 9 Ocak güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

159,06 liradan alınırken, 159,09 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 254,62 liradan alınırken 261.00 liradan satılıyor. Yarım altın da 509,24’den alınırken 521,97 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1056,17 liradan alınıp 1072,13 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1019,27 liradan alınırken 1051,90 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.