Aidat rakamları kira bedellerini solladı!

İstanbul'da artan daire kiraları ile daire aidatları adeta birbiri ile yarışacak konuma geldi. Peki İstanbul'da aidat fiyatları ne kadar? En çok aidatı hangi semtte ödeniyor? İşte cevapları...

2017 yılının son günlerinde Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) “İstanbul, Ortalama Konut Aidat Fiyatları” isimli raporunu yayınladı. Çalışma kapsamında mahalle ve ilçelerde en yoğun rastlanan aidatlar ve ortalama aidat değerleri olmak üzere iki farklı hesaplama gerçekleştirildi. İstanbul genelinde konut aidatlarına yönelik gerçekleştirilen araştırmada 39 ilçe, 800'ü aşkın mahalle mercek altına alındı.

Aidat bedelleri, satılık konut veya kiralık daire arayışında olanların dikkatle incelediği konuların başında geliyor. Özellikle İstanbul'da konutların aidat fiyatları en çok merak edilenlerden… Bu konuda kapsamlı bir yanıt, İstanbul'daki ortalama konut aidat fiyatları ile ilgili yapılan bir araştırmayla geldi.

AİDAT FİYATLARI KOMŞU APARTMANLARDA BİLE DEĞİŞİYOR

Rapor hakkında kısa bilgi veren TUVİMER Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu yeni projelerin bulunduğu merkezi yerleşim bölgelerinde homojen dağılımlara rastlamanın mümkün görünmediğini belirtti. Türkoğlu, “Aynı ilçede, aynı mahallede hatta aynı sokakta birbiriyle yan yana denebilecek kadar yakın mesafede bulunan biri geleneksel apartman dairesinde ve aylık aidatı için sadece merdiven temizliği ile genel elektrik giderlerini öderken, diğer apartman dairesi aynı tip apartman özelliklerine sahip olmasına rağmen apartman görevlisi masrafı, merkezi ısıtma, ek bakım giderleri gibi pek çok kalemi içinde barından aidat ödemelerini gerçekleştirebiliyor.”

TUVİMER tarafından yapılan açıklamada, Türkoğlu'nun bahsettiği durum ile ilgili olarak, ilk dairede aidatın 20 TL/Ay, ikinci dairede aidat fiyatlarının kış aylarında 350 TL/Ay, yaz aylarında ise 50-100 TL/Ay gibi durumların ortaya çıkmasına neden olduğu vurgulandı. Ayrıca şu ifadeye de yer verildi: “Apartman daireleri dışında site içi daireler, site içi müstakil yapılar, tekil müstakil yapılar, özel lüks konutlar ve rezidanslarda da açık alan bakımları, güvenlik ekip ve ekipmanları, sosyal imkanların sürdürülebilirliği gibi konuları göz önüne aldığımızda farklılaşan yüksek aidat tutarlarına rastlamak şaşırtıcı olmamaktadır.

İSTANBUL’DA AİDAT FİYATLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU 5 İLÇE

“İstanbul, Ortalama Konut Aidatları” raporuna göre, İstanbul genelinde konut için ortalama aylık 160 TL/Ay olarak belirlendi. Bu rakam en yoğun ve sıkça rastlanan aidat seviyelerine göre konut başına en yüksek aidat ödenen ilk 5 ilçe şöyle açıklandı:

• Sarıyer: 490 TL/Ay

• Beykoz: 225 TL/Ay

• Ataşehir: 200 TL/Ay

• Başakşehir: 200 TL/Ay

• Beşiktaş: 185 TL/Ay

SARIYER-BEYKOZ

Bu sıralamada ilk iki sırayı Beykoz ve Sarıyer'in almasının ana nedeni ortalama metrekare büyüklüklerine bakıldığında daha rahat anlaşılıyor. Sarıyer ve Beykoz'da gerçekleştirilen çalışma kapsamında incelenen birimlerin ortalama konut metrekare büyüklükleri 200 metrekare üstünde olarak tespit edildi. Bu durum genel olarak büyük daireler ve/veya müstakil yapılardan kaynaklanan bir aidat fiyat yüksekliğiyle açıklanıyor.

ATAŞEHİR-BAŞAKŞEHİR

Ataşehir ve Başakşehir ilçelerinde ise bina yaşı ortalamaları anlamlı sonuçlar karşımıza çıkartıyor. Bu ilçelerde 130 metrekare ortalamaya sahip konutlar genel olarak 6-7 yaş ortalamasında ve site-rezidans içinde görülüyor. Bu durum özellikle genel/ortak giderlerin de aidat içerisinde bulunma yoğunluğuyla açıklanıyor.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, hem genel giderlerine çok fazla kalem dâhil olmayan apartman daireleri hem site içi yapıları hem lüks siteleri ile geniş bir çeşitliliği barındırıyor. Bu çeşitlilik içerisinde yoğun rastlanan değer 200 TL'nin altında kalarak ilk beşte son sırada yer bulmasına neden oluyor. Bu ilçede ortalama bina yaşı incelenen birimler için 20 olarak hesaplandı.

İSTANBUL’DA AİDAT FİYATLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU BEŞ İLÇE

İstanbul'daki en düşük aidat fiyatlarının bulunduğu ilçeler incelendiğinde 20 TL/Ay bedelle en az aidat giderlerine sahip ilçeler şöyle sıralanıyor:

• Zeytinburnu

• Güngören

• Fatih

• Esenler

• Avcılar

Bu beş ilçenin ortak özellikleri ise hepsinin yoğun yapılaşma ve çok sayıda düşük daire sayılı bina barındırması. Bir başka ortak özellik ise; ortalama bina yaşının (Fatih dışında) 15-20 yıl olması. Bu ilçelerde binaların genelinde apartman görevlisi, güvenlik ve hatta merkezi ısıtmaya çok sık rastlanmıyor.

İstanbul'da aidat fiyatlarının kira bedellerine yaklaştığı mahalleler

Araştırmada, birim başına ortalama aidatın 1000 TL/Ay üstünde tespit edildiği öne çıkan mahalleler şöyle:

Bu mahallelerde ortak payda olarak büyük metrekareli konutlar dikkat çekiyor. Bu rakamlar şehrin çeperinde yer alan ilçelerdeki ortalama kira bedellerine denk bir tabloyu ortaya koyuyor.

Metrekare başına ortalama aidat bedelleri

Ortalama metrekare başına aidat değeri 0,5 TL altında olan ilçeler;

• Fatih

• Çatalca

• Sultangazi

• Bahçelievler

• Avcılar

Ortalama metrekare başına aidat değeri 1,5 TL ve üzerinde olan ilçeler;

• Beşiktaş

• Sarıyer

• Şişli

• Ataşehir

• Tuzla

• Başakşehir

• Beykoz