AKP’lileri şeker korkusu sardı

Özelleştirilecek 14 şeker fabrikasının bulunduğu illerden seçilen 3’ü bakan, 55 milletvekili bölge insanının tepkisinden çekiniyor.

Bulundukları il ve ilçelerin ekonomisine hayat veren 14 şeker fabrikasının birden satışa çıkarılması, bu illerden seçilen AKP'li bakan, milletvekili ve belediye başkanlarında ciddi seçim endişesine yol açtı. AKP'nin yanı sıra, iktidarla ittifak kurduğu için fabrikaların satışına ses çıkarmayan ya da yumuşak eleştiri yapmak zorunda kalan MHP'li milletvekillerinin de seçim öncesinde alınan kararın siyasi faturasından endişe duydukları ifade ediliyor. Şeker fabrikalarının satış kararı bu illerden seçilen 3'ü bakan 55 milletvekili ile 12 belediye başkanının geleceğini doğrudan ilgilendiriyor.

SÜRECİN SONU KAPATMA

Hükümetin kamuya ait 14 şeker fabrikasını satışa çıkarmasının ardından kamuoyunda başlayan tepkiler giderek artıyor. Üstelik özelleştirmeye yönelik tepkiler sadece muhalefet partilerinden değil, iktidara yakın sivil toplum kuruluşlarından da gelmeye başladı. Toplumsal tepkinin geniş bir yelpazede oluşması ise bu fabrikaların yüzbinlerce çiftçi ve işçi ailesinin yanı sıra bulundukları illerin ekonomisini ayakta tutuyor olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle, iktidar partisine oy vermiş olanlar dahil neredeyse tüm yöre halkı, geçmişteki EBK, TEKEL ve SEK özelleştirmelerini hatırlayıp özelleştirmenin ‘kapatma' anlamına geldiğini düşünüyor ve satışa karşı çıkıyor.

Özelleştirilmesi kararlaştırılan 14 şeker fabrikasının bulunduğu il ve ilçelerin bir ikisi dışında hemen tamamına yakını ise AKP'nin yüksek oy aldığı yörelerden oluşuyor. En son yapılan referandumda Alpullu Şeker Fabrikası'nın bulunduğu Kırklareli hariç 14 ilin 13'ünde AKP'nin istediği ‘evet' oyu çıktı.

Son yapılan yerel ve genel seçimlerde de bu illerde AKP açık ara önde. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin aldığı Alpullu ve Burdur dışındaki 12 ilin tamamını AKP'li belediye başkanları kazandı. 2015 genel seçimlerinde de 14 ildeki toplam 64 milletvekilliğinden 51'ini AKP, 8'ini CHP, 4'ünü MHP ve 1 tanesini de HDP aldı.

MHP'Lİ VEKİLLER DE VAR

AKP ile ittifak kuran MHP'nin vekilleri de dahil edildiğinde fabrikaların satılacağı illerden seçilen 55 milletvekiline yoğun eleştiri yöneltildiği ifade ediliyor. Ayrıca Yozgat, Erzurum ve Afyon'dan milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun da fabrikaları özelleştirilecek illerin bakanları olarak seçmen karşısında zorlanacakları belirtiliyor. Fabrikaların satılması halinde bu illerdeki AKP'li 12 belediye başkanının koltuğunun da 2019 seçimlerinde tehlikeye girebileceği söylenmeye başlandı.

ÖİB: Satışlar ayrı ayrı yapılacak

Dün gündeme gelen Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmede blok listeden çıkarıldığı ile ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) bir açıklama yapıldı. Bazı basın yayın organlarında “Turhal Şeker Fabrikası'nın blok satıştan çıkarıldığı” şeklinde haberler yer aldığı belirtilen açıklamada, Türkşeker'e ait 14 fabrikanın her birinin ayrı ayrı özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkıldığı, Turhal Şeker Fabrikası da dahil özelleştirme sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, özelleştirme modelinin birden çok fabrikanın blok olarak satılması üzerine tasarlanmadığı, dolayısıyla ihale ilanında olan herhangi bir fabrikanın blok satıştan ve/veya özelleştirme sürecinden çıkartılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Başbakan Yıldırım karar verecek

14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) karar veriyor. ÖYK'da başkan olarak Başbakan Binali Yıldırım, üye olarak da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yer alıyor. ÖYK başkan ve üyelerinden Ulaştırma Bakanı Arslan dışında hiçbirinin seçim bölgesinde şeker fabrikası bulunmuyor. Arslan'ın milletvekili seçildiği Kars'taki şeker fabrikası ise özelleştirme kapsamında yer almıyor.