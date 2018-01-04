Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerin özel tüketim vergisi, yüzde 7,1 oranında arttı. Tütün ürünleri ve sigaranın vergi oranları ise değişmedi.

Maliye Bakanlığı, alkollü içeceklerin özel tüketim vergisini yeniden belirledi. Buna göre, alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 7,1 oranında arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 11.3 lira, cin ve votkanın asgari vergi tutarı 11.6 lira arttı. Biranın asgari maktu vergisindeki artış ise 9 kuruş oldu.

İşte alkollü içeceklere gelen ÖTV zammı ile son fiyatlar

Yeni gelen zam ile;

Bir şişe bira;

Aracı kârı dahil fiyat: 2,93₺

ÖTV: 3,32₺ (eski ötv 3,22₺)

KDV: 1,15₺

Toplam vergi: 4,47₺

Satış fiyatı: 7,40₺ (eski fiyat 7,25₺) — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) 4 Ocak 2018

Yeni gelen zam ile;

Bir 70’lik rakı;

Aracı kârı dahil: 28,45₺

ÖTV: 53,95₺ (eski ötv 50,37₺)

KDV: 14,82₺

Vergi: 68,77₺

Satış fiyatı: 97,2₺ (eski fiyat 93₺) — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) 4 Ocak 2018

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Vergideki bu artışın alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında zam olarak yansıması bekleniyor. Bu kapsamda 70’lik rakının fiyatının 4-4.5 lira artması ön görülüyor.