Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerin özel tüketim vergisi, yüzde 7,1 oranında arttı. Tütün ürünleri ve sigaranın vergi oranları ise değişmedi.

08:584 Ocak 2018
Haberler Ekonomi
Alkollü içkilerde ÖTV artışı
Alkollü içkilerin özel tüketim vergisi, yüzde 7,1 oranında arttı. Tütün ürünleri ve sigaranın vergi oranları ise değişmedi.

Maliye Bakanlığı, alkollü içeceklerin özel tüketim vergisini yeniden belirledi. Buna göre, alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 7,1 oranında arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 11.3 lira, cin ve votkanın asgari vergi tutarı 11.6 lira arttı. Biranın asgari maktu vergisindeki artış ise 9 kuruş oldu.

İşte alkollü içeceklere gelen ÖTV zammı ile son fiyatlar

İLGİLİ HABERUcuz rakıya 'en acı' darbeUcuz rakıya 'en acı' darbe

Vergideki bu artışın alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında zam olarak yansıması bekleniyor. Bu kapsamda 70’lik rakının fiyatının 4-4.5 lira artması ön görülüyor.

Son güncelleme: 12:5204.01.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar