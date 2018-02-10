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Alman devine boykot

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu üyesi satıcılar harita skandalının ardından Continental ürünü satmayacaklarını açıkladılar.

15:5410 Şubat 2018
Haberler Ekonomi
Alman devine boykot
Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu üyesi satıcılar harita skandalının ardından Continental ürünü satmayacaklarını açıkladılar.

Bakırtaş, “TOBFED üyesi işletmeler Continental satmayacak” dedi. Alman menşeili lastik firması Continental'in son yayınlanan reklam filminde haritadan Türkiye'yi silmesine Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Başkanı Serkan Bakırtaş sert tepki gösterdi.

Yapılan ayıbın kabul edilemez olduğunu ifade eden Bakırtaş, “Şehitlerimizin kanlarıyla kazandığımız aziz vatanımızı haritadan silmeye cüret eden Continental, Türkiye pazarında boykot edilmeyi de kabul etmiş oluyor. Hassas olduğumuz değerlerimize yapılan saldırıları milletimiz karşılıksız bırakmaz. TOBFED üyesi işletmeler Continental satmayacak” şeklinde konuştu.

İHA

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