Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? 7 Mart Çarşamba 2018

Altında uçuşa geçti! Cuma bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı haberimizde. Yatırımlarını altın üzerine planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor... Bugün altının gramı 163,05'dan alınıp 163,09 liradan satılıyor. İşte 7 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altının bir kaç günkü yükselişi hızla sürüyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 7 Mart Çarşamba altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 163-164 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte Cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

163,05 liradan alınırken, 163,09 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 259,45 liradan alınırken 265,32 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,28’den alınırken 530,64 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1069,00 liradan alınıp 1081,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 da 2594,49 liradan alınırken 2635,64 liradan satılıyor.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.