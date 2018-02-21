21 Şubat güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Hafif düşüş devam ediyor…

Yeni yıl ile birlikte altın fiyatlarında hareketlilik arttı. Altın fiyatlarında 5 günden bu yana devam eden düşüş devam ediyor. Yatırımcısının merak ettiği gram altın fiyatları güne 162,51 seviyelerinden başladı. İşte 21 şubat çeyrek, gram ve cumhuriyet altını fiyatları...

Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Güne başlarken hafif yükselişe geçen fakat günün sonuna doğru tekrar düşüş yaşayan altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 21 Şubat Çarşamba günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,90 liradan alınırken, 161,91 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 258,94 liradan alınırken 265,41 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,12'den alınırken 533,12 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1080,71 liradan alınıp 1097,04 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1042,95 liradan alınırken 1076,33 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98'ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun'i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.