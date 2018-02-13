Amerikalı Arrowstreet Capital, KARDEMİR’in yüzde 10’unu aldı

Bir Amerikan şirketi, Türkiye’nin ilk ağır demir çelik sanayi olan ve hisseleri borsada yüzde 100 halka açık olan temelleri 1937 yılında atılan Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.’nin işlem gören A-B ve D hisselerinden 263 milyon dolarlık alım yaptı.

Bir Amerikan şirketi, Türkiye'nin ilk ağır demir çelik sanayi olan ve hisseleri borsada yüzde yüz halka açık olan Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.'nin işlem gören A-B ve D hisselerinden 263 milyon dolarlık alım yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a Amerika'nın Boston eyaletine bağlı Arrowstreet Caiptal, Limited Partnership adına Brian Neumann adından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2018 tarihinde Karabük Demir Çelik Snaayi ve Ticaret AŞ. D grubu paylarından 3.17 TL'den 3 milyon 437 bin 345 adet, 2.97 TL'den 63 bin 674 adet B grubu payı ile yine 2.97 TL'den 98 bin 886 adet A gurubundan alım işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Amerikalı firma yapılan bu işlemler sonucunda KARDEMİR AŞ. sermayedeki paylarının ise yüzde 10 sınırını aştığını kaydetti.

Alınan hisselerin toplam tutarı ise 263 milyon 142 bin 611 dolar olduğu da kaydedildi. Öte yandan, geçtiğimiz yılın Aralık ayında yabancı yatırımcılar net 101.4 milyon dolarlık Kardemir (D) hissesi alımı yapmıştı.

İHA