Angry Birds’ün yaratıcısı Rovio zor durumda

Angry Birds oyununun üreticisi Rovio zor bir dönemden geçiyor. Şirketin borsada işlem gören hisseleri yüzde 45 düştü.

Angry Birds oyununun üreticisi Rovio şirketinin borsada işlem gören hisseleri yüzde 45 düştü. Şirket 2018 yılında, beklenen yüzde 14,5 büyümenin oldukça altında olan yüzde 9 ila yüzde 11 büyüme bekliyor.

Business Insider’ın haberine göre, adını vermek istemeyen bir Rovio hissedarı, “bu daha önce bahsettikleri büyümenin yakınından bile geçmiyor” dedi.

Rovio CEO’su Kati Levoranta Eylül ayında halka arzı takiben “mobil oyun pazarının hızlı bir şekilde büyümesi bekleniyor ve bu büyümeden avantaj elde etmek için iyi konumlanmış durumdayız” dedi.

2009 YILINDAN SONRA ÇOK HIZLI BÜYÜDÜ

Rovio’nun hisselerinin yüzde 40,8’ine sahip en büyük yatırımcısı Trema International, Rovio’nun kurucularından Niklas Hed’in amcası Kaj Hed’in bir şirketi.

Rovio, oyuncuların kuş yumurtalarını çalmış domuzlara saldırmak için slingshots kullandıkları orijinal “Angry Birds” oyununun 2009 lansmanından sonra hızlı bir şekilde büyüdü. Ancak şirket, zorlu rekabet nedeniyle 2015 yılında bir işletme kaybına uğradı ve çalışanlarının üçte birini kaybetti.