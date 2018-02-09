Apartman görevlisi: Haftada 6 gün, günde 24 saat

Özellikle büyük şehirlerde en çileli işlerden birini yapıyorlar. 24 saat apartmanda duruyor, haftada 6 gün çalışıyorlar. Apartman görevlilerinden bahsediyoruz. Son açıklanan rakamlara göre Türkiye'de 22 milyon hane bulunurken sigortalı olarak çalışan apartman görevlisi sayısı sadece 49 bin. Apartman görevlilerinin sendikası Konut-İş Başkanı Alican Kayhan sozcu.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri kayıt dışı çalışma. Milyonlarca vatandaş sigortası yapılmadan çalışmaya devam ediyor. Sigortasız çalışan meslek grupları arasında apartman görevlilerindeki rakamlar dikkat çekici. TÜİK rakamlarına göre 22 milyon hanenin olduğu Türkiye’de sadece 49 bin sigortalı apartman görevlisi bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesi üzerine Türkiye’deki kapıcı sayısını 49 bin 583 olarak açıkladı. Peki ya apartman görevlilerinin çalışma koşulları nasıl? Haftada kaç saat çalışıyorlar? Karşılaştıkları en büyük sorunlar neler? Bu soruların cevabını apartman görevlilerinin sendikası Konut-İş Başkanı Alican Kayhan sozcu.com.tr için yanıtladı.

SAYILARI 1 MİLYONU GEÇTİ

Kayhan sigortasız çalışan apartman görevlisi sayısının 1 milyonu geçtiğini söyleyerek söze başlıyor.

HER ŞEY ÇOK DEĞİŞTİ

Konut- iş Sendikası Başkanı Alican Kayhan 1994 yıllarında 2 milyon civarı bir apartman görevlisi olduğunu ve bu sayının doğalgazın apartmanlara gelmesi ile birlikte daha da azaldığını söyledi ve “Eskiden apartmanlar kömürle ısınıyordu. Apartman görevlisi kazan dairesinde ciddi bir mesaisi oluyordu. Şimdi buna gerek kalmadı. Hal böyle olunca pek çok hane apartman görevlisi masrafından vazgeçti. Sayımız azaldı” ifadelerini kullandı.

SAYI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Bakan Sarıeroğlu’nun açıkladığı rakama da değinen Kayhan apartman görevlisi olmanın ağır bir iş olduğunu anlatıyor. Kayhan apartmanın temizliğinden tesisat sorunlarına kadar kapıcıların pek çok şeyle ilgilenmesi istendiğini şu sözlerle açıklıyor: Kapıcılar binanın temizliği dışında her şeyi yapıyorlar. Güvenliğini tesisatını elektriğini her şeyini yapıyor. Günlük 7,5 saat çalışıyorlar ama 24 saat binadasınız ve ister istemez çalışıyorsunuz. Günün 24 saati oradalar.

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Kayıtdışı çalışma sorunlarıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gittiklerini anlatan Kayhan yeterli ilgiyi görmemekten şikayetçi. Konut-İş Başkanı, “Biz gerekli yerlere başvurduk ama yapılan bir şey yok. Gitmediğimiz yer kalmadı.” diyor.

MAĞARALARDA YAŞIYORLAR

Kapıcıların sağlıksız koşullarda yaşadıklarını dile getiren Başkan Alican Kayhan “Kapıcıların oturduğu yerler mağaraları andırıyor. İnsan yaşamaz, lağam suları akıyor. Biz onlarla iç içeyiz görüyoruz. Ücret konusunda bazılarının maaşları ödenmiyor. Çocukları rahat edemiyor. Eğer kapıcı çocuğuysanız okulda gördüğünüz muamele bile farklı” diyor.

KEYFİ İŞTEN ÇIKARILIYORLAR

Kimi yöneticinin keyfine göre kapıcıları işten çıkardığını belirten Başkan Kayhan “Bazı yöneticiler uyduruk sebeplerle kapıcıları işinden ediyorlar. Hatta hem evinden hemde işinden oluyorlar” dedi.