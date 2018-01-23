Apple ve Nobel ödüllü Malala eğitim için bir arada

Apple ve Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai, imkânı olmayan 100 bin kız öğrencinin okula gitmesini hedefleyen uzun vadeli bir ortaklık duyurusunda bulundu.

Dünyanın en büyük şirketi Apple’ın CEO’su Tim Cook ve Nobel Barış Ödülü sahibi Malala, geçen cumartesi günü Lübnan’nın Beyrut kentinde bir araya geldi. İkili başladıkları proje ile okuyamayan kız çocuklarını eğitimle buluşturmayı hedefliyor.

TÜRKİYE HEDEF ÜLKELER ARASINDA

Businnes Insider’da yer alan habere göre, Lübnan’da başlayan bu çalışmada Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Nijerya’da hedef ülkeler arasında bulunuyor. İkİli ilerleyen zamanlarda imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen çok daha fazla kız çocuğunu, eğitimle buluşturmayı hedefliyor.

Tim Cook ve Malala geçtiğimiz Ekim ayında Malala’nın şu an okuduğu Oxford’da bir araya gelmişti.

Apple CEO’su Tim Cook konu hakkında yaptığı açıklamada, “Konuşmaya başladığımızda Malala’nın çok cesur bir vizyona sahip olduğunu gördüm.” dedi.

Malala ise yağtığı açıklamada, “Apple ile birlikte çalışmayı gerçekten çok istemiştim. İşler bir kaç ay önce başlamıştı ve şimdi Lübnan’da olduğumuz için ortaklığımızı duyurdum.” ifadelerini kullandı.

Eğitime verilen önem küresel bir sorun konumunda. Ancak Cook, böyle bir sorunun tüm tarafların birlikte çalışması ile çözülebileceğini düşünüyor.