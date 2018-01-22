AppleInsider: Apple iPhone X´in üretimini durduracak

Apple'ın yakın bir gelecekte Çin´de yeterli ilgiyi görmeyen iPhone X modelinin üretimini durdurmak istediği öne sürüldü.

Apple ürünleri ve şirketle ilgili önemli bilgileri 1997 yılından beri ortaya çıkaran AppleInsider´a göre iPhone X modelinin üretimi bu yaz durdurulacak.

Haberde Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X´in üretimi hakkında çıkan iddiaları değerlendirdi. Kuo siparişlerde düşüş yaşanması ve zayıf talep nedeniyle üretiminin yazın durdurulmasının planlandığını ileri sürdü.

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iPhone X´in üretimi durdurulursa Apple´ın 2014 yılında piyasaya sunduğu iPhone 5C´den sonra ilk kez bir modelin üretimi sadece tek nesil sonra durdurulmuş olacak. Apple´ın planlarını kamuoyuna duyurmak konusunda çok güvenilir bir geçmişi olan Kuo, “Çin´de iPhoneX´in çok büyük ilgi görmemesi ana neden. Çin´de büyük ekranlar çok talep görüyor ve Çinli tüketicilere göre iPhone X´in ön üst tarafındaki siyah polarize ‘çentik’ ekranı gereksiz küçültüyor. Özellikle de daha ucuz olan iPhone 8 Plus´ın özellikleri X modeline göre biraz daha iyi” dedi.

ABD merkezli araştırma şirketi Cowen´ın yaptığı yeni bir araştırma, yeni model iPhone´lara olan ilginin “tarihi düşük düzeylerde” olduğunu gösteriyor.

Kuo´ya göre, yine de iPhone bu yılın ilk yarısında üç ana modelinde (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X) satışlarını yüzde 5 artıracak.

DHA