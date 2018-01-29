Araç saltanatına tam gaz devam

Bina kiralamada rekor kıran devlet, araç kiralamada da zirveye çıktı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, bakanlıkların 1 yılda tam 13 bin 558 araç kiraladığını açıkladı.

Kiralanan araçların ezici çoğunluğunu genel bütçeli kurumlar oluştururken, Ağbal bu araçlar için ne kadar para harcandığını ise açıklamadı. Gürer, önergesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarında toplamda ne kadar makam aracı ve ne kadar hizmet aracı bulunmaktadır? Bunlar hangi marka araçlardır? Toplamda ne kadar kiralama ücreti ödenmektedir” gibi sorularına yanıt istedi.

Gürer'in soru önergesine yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, şu bilgiyi verdi:

“14/11/2017 tarihi itibarıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılan veri girişleri esas alındığında toplam 13 bin 558 adet hizmet satın alımı suretiyle taşıt kiralaması yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu taşıtların 9 bin 552 adedi genel bütçe, 3 bin 877 adedi özel bütçe ve 129 adedi de düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından kiralanmıştır.”

DENETİME MUHTAÇ

Kamu kurumlarındaki araç saltanatının artarak devam ettiğini söyleyen Gürer, “Bünyesinde on binlerce araç barındıran kamu kurumları, üstüne bir de kiralama yöntemiyle araç temin ediyorlar. Bu araçların hangi hizmetlerde, nasıl kullanıldığı ve yatık giderleri denetime muhtaçtır. Neredeyse her makama bir araç ve şoför düşüyor. Bunların yıllık yakıt ve diğer masrafları hesaplandığında, ülke bütçesinin önemli bir kısmı makam araçlarına aktarılıyor” dedi.