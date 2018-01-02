Otoparka park edilen aracın başına bir şey gelirse ne olur?

Türkiye'de her gün yüz binlerce insan araçlarını otoparklara emanet ediyor. Peki otomobilinizin başına otoparkta bir şey gelse sorumlusu kim? Kaç işletmenin otopark sorumluluk sigortası bulunuyor. İspark'ta aracınızın başına bir şey gelirse nasıl bir yöntem izleniyor? İşte tüm bu soruların cevapları...

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin Liverpool kentinde çok katlı otoparkta çıkan yangında 1600 araçlık otoparkta yüzlerce araç yandı. Araçlar kullanılamaz hale geldi. İngiliz polisi vatandaşlara sigorta şirketleriyle irtibata geçmeleri uyarısında bulundu.

Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerin en büyük sorunlarından biri park yeri bulmak. Otoparklar burada önemli bir rol oynuyor. Peki Türkiye’de böyle bir durum yaşansaydı yani otoparklarda oluşan toplu hasarlardan ve araçlarımızı emanet ettiğimiz otoparklardaki münferit hasarlardan kim sorumlu?

İSTANBUL'DAKİ OTOPARK KAPASİTESİ NEDİR? 400 BİN 4 milyon aracın bulunduğu İstanbul'da 400 bin araçlık otopark kapasitesi var.

SİGORTA YOKSA TALEPTE BULUNAMAZSINIZ

Türkiye’de böyle bir olayın yaşanması durumunda otoparkın sorumluluk sigortası var ise tüm araçların masrafları kurum tarafından karşılanacağını söyleyen İstanbul Otoparkçılar Odası Başkanı Erol Ergüder sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Türkiye’deki otoparklarda sorumluluk sigortası olması lazım. Eğer sorumluluk sigortası yok ise kişilerin firmadan herhangi bir talepte bulunması zor. Türkiye’de bu sigortaları yaptıran otoparkların sayıları çok az.” şeklinde konuştu.

YÜZDE 1'İ GEÇMEK

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı ise otopark sorumluluk sigortası yaptıran işletmelerin sayısının en fazla yüzde 1 olduğunu söyledi. Bağcı sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada “Türkiye’de bu tarz yangınların yaşanması durumunda vatandaşın bir hak talep etmesi çok zor. Ancak otopark firmasının sorumluluk sigortası var ise bu durum mümkün. Firma yaşanan tüm araçlardaki hasarı bu sigortadan karşılayabilir. Ancak bu sigortayı da Türkiye’de yaptıranların sayısı %1’i geçmez.” şeklinde konuştu.

Sorumluluk sigortasının kademe kademe maliyetleri olduğunu anlatan Bağcı “Sorumluluk sigortasının kademe kademe maliyetleri var .Ancak bu kademelerin en maliyetlisi 250 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor. Yani anlayacağınız çok uçuk rakamlar değil” ifadesini kullandı.